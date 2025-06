Martina Weil ya ha batido en 11 ocasiones el récord nacional de los 400 metros planos, pero lo ocurrido la semana pasada en París fue más que especial.

Todo porque la velocista nacional bajó los 50 segundos por primera vez y ganó una medalla en la Diamond League, junto con tener de testigo presencial de la hazaña a su madre, Ximena Restrepo, lo que abordó en diálogo con ADN TOP.

“Estoy muy contenta. Compartir esto con mi mamá, que me haya visto hacerlo y que me haya podido abrazar fue bacán, fue un regalo. Siento que es algo con lo que venía soñando, con lo que mi papá me venía molestando desde muy chica: asegurarse que ese récord siga en la familia. Estoy muy cerca, ya la primera barrera está”, remarcó, recordando que el récord continental de la distancia lo tiene Ximena Restrepo.

Dado ese vínculo, también Martina Weil hizo una particular comparación al momento de abordar este festejo con su madre respecto del que tuvo junto a su padre, Gert Weil, tras ganar en los Panamericanos Santiago 2023.

“Son muy distintos. El de mi papá era como muy de papá chocho. Con mi mamá fue como de atleta que corría 400 metros, acordándose de la primera vez que bajó los 50 segundos. Fue como de decirme “bienvenida al club”, de par a par. Mi mamá siempre ha sido exigente, me dio la sensación como de que ahora sí estamos hablando como atletas. Fue como de respeto", reconoció.

El futuro de Martina Weil

La deportista de 25 años asume que llega en mejor momento para encarar el Mundial de Atletismo en septiembre respecto de como fueron los Juegos Olímpicos de París 2024.

“El año pasado, cuando hice mi mejor marca, sentí que estaba en mi mejor momento y estaba a un mes de los Juegos Olímpicos. Sentí que para París llegué un poco pasada. Ahora es todo lo contrario. Para Estocolmo la curva no estaba para competir, mi entrenador me dijo que controlara las emociones. Por eso en París corrí tan bien, me dio tiempo esos días para recuperarme de las semanas de carga que traía encima. Me da tranquilidad de que todavía queda trabajo por hacer, me da expectativas para lo que se viene en Japón”, planteó, asumiendo también la responsabilidad que ahora tiene por la marca que posee de cara a la cita planetaria.

“Tengo el nivel para estar en esa final, pero lo que queda es correrlo. Hay que avanzar primera fase, semifinales, hay nervios y todo. Sé que tengo el nivel técnico, pero ahora tengo que demostrarlo en el “día D”. El que gana los Juegos Olímpicos o el Mundial no necesariamente es el que tiene la marca más rápida del año, sino correr más rápido ese día y ser la más rápida dos días antes", cerró Martina Weil en ADN TOP.