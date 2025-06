El desgarrador relato de abuela de niño TEA asesinado por su padrastro en Talcahuano: “Yo presentía que ese animal lo golpeaba... es un desalmado”

Es un caso terrible, indignante. Un niño TEA de diez años, de nombre Benjamín, fue asesinado por su padrastro de 22 años en la comuna de Talcahuano.

Un crimen desolador, por el que el autor, de nombre Luis Jarpa Ramírez, quedó en prisión preventiva la mañana del sábado.

“Que se haga justicia por mi nieto, yo presentía que ese animal lo golpeaba. o quiero que quede preso y no tenga vida para poder salir”, dijo la abuela del menor en CHV.

Y señaló que había pedido ayuda muchas veces para resguardar a Benjamín. “Yo vine aquí a la justicia, vine con su profesora, con mi hija y la justicia solamente dijo que no podían quitarle el niño a su madre. Le pedimos una protección y tampoco nos apoyó ahí la justicia”, reveló.

“Yo como abuela, porque yo lo crié, yo quería tenerlo conmigo, pero no podía porque yo no era su madre... No sé cómo explicar lo que hizo, es un desalmado", cerró.