Jeannette Jara responde a Gonzalo Winter ante posible salida del PC: “Me muevo por convicciones”

Santiago

El primer debate presidencial del bloque oficialista, emitido este domingo en el programa Tú Decides de Canal 13, estuvo marcado por un tenso cruce entre los precandidatos Gonzalo Winter (Frente Amplio) y Jeannette Jara (Partido Comunista), a raíz de la posibilidad de que esta última deje su militancia si resulta ganadora en las primarias.

“¿Es porque ya no compartes los valores del partido, la conducción, porque crees que no puede ganar un militante del PC la elección?”, preguntó Winter, quien además inquirió si una eventual salida implicaría dejar de ser comunista o solo parecerlo “para que la gente crea que dejas de serlo”.

Jara respondió con firmeza: “Cuando uno sale de un partido, sale por distintas razones, pero las convicciones son la principal, no una elección y menos una primaria que está a dos semanas”. Aseguró que ha estado toda su vida en el PC y que cree en una política sin vetos, donde lo que parece imposible “termina ocurriendo”.

La exministra también se refirió a las declaraciones del presidente del partido, Lautaro Carmona, quien no descartó públicamente una eventual renuncia: “Lo he aclarado muchas veces, pero al parecer no me he logrado comunicar bien”, lamentó.