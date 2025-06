Muere Brian Wilson, histórico músico de The Beach Boys / Scott Dudelson

Un día triste para la música: a los 82 años falleció Brian Wilson, músico, compositor y productor estadounidense y miembro fundador del grupo The Beach Boys.

Nacido en Inglewood, California, en 1942, el artista estadounidense fue vocalista y arreglista de la banda que inmortalizó clásicos como Kokomo, Good Vibrations, Surfin’ USA, y California Girls, entre otros.

En 1988 empezó una carrera como solita con el álbum que, como se usaba en los años 80, llevaba su nombre como título. En 2021, lanzó Brian Wilson: Long Promised Road, su último disco en vida.

Volvió a reunirse con The Beach Boys en el año 2011, sin su hermano Carl Wilson, debido a que él falleció en 1998. De ese reencuentro se originó una gira y el álbum That’s Why God Made the Radio. Tras ello, los integrantes de la banda otra vez se separaron.

La emotiva despedida de la familia de Brian Wilson

Por medio de las redes sociales del artista, su familia comunicó: “Nos duele anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson. Nos faltan las palabras”.

“Por favor, respeten nuestra privacidad en estos momentos de duelo familiar. Compartimos nuestro dolor con el mundo. Con cariño y misericordia”, añadieron los hijos del exvocalista de The Beach Boys.

Brian Wilson se casó en dos ocasiones. Con Marilyn Rovell, su primera esposa, con quien contrajo matrimonio en 1964, tuvo dos hijas: Carnie y Wendy (también artistas y fundadoras de la exitosa banda Wilson Phillips).

Mientras que en 1995 se casó con Melinda Kae Ledbetter, con quien adoptó cinco hijos. Ella no solo fue su pareja hasta sus últimos días, sino que también se convirtió en su representante.

Tras pasar en hospitales psiquiátricos en la década de los 60, el cantante fue diagnosticado con trastorno esquizoafectivo y depresión maníaca leve, según consignó The Guardian. A comienzos de 2024 se supo que Wilson además padecía de una enfermedad neurocognitiva con síntomas similares a la demencia.