El técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, protagonizó una particular conferencia de prensa tras la victoria por 2-0 que consiguió este martes ante Venezuela en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Al término del partido, el exentrenador de La Roja se dispuso a contestar las preguntas de los periodistas en el Centenario de Montevideo, pero en una de las consultas ocurrió un tenso momento.

Sin presentarse, un individuo tomó el micrófono y dijo: “Buenas noches, Marcelo. Te quería contar, sé que vos lo conocés muy bien, pero Carlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente y vino desde España a verte, porque está grabando un documental sobre su vida".

En ese instante, Bielsa lo cortó de lleno y respondió: “Bueno, pero hablemos del partido. No tiene nada que ver ese tema. No sé para qué la exposición”, a lo que le contestaron de vuelta: “Para contarlo, para que la gente sepa”.

“¿Qué es lo que tiene que saber?”, replicó molesto Bielsa a la persona que estaba acompañando al mencionado periodista, para cerrar con un: “¡Qué cosa!”.

Luego, fue el propio Carlos Bonelli el que tomó el micrófono y tuvo un peculiar diálogo con el DT. “Carlitos, ¿cómo estás? Muy alegre de verte. Me extraña que me pregunten si te conozco”, indicó el entrenador.

“Ya que tenés un vocero que difunde, decime lo que me tengas que decir”, agregó el técnico. “Quisiera hablar con vos, después”, afirmó Bonelli.

Fue en ese momento que Bielsa retrucó: “No tenemos nada que hablar, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande, te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de integridad que aprendí a respetar en vos”.

“Lamento tener que hacer esta conversación pública. Mi afecto, mi respeto, consideración para vos, siempre de la misma manera. Tu nombre lo utilizó gente tan insistente y burda que me pareció que la única manera de respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña”, sentenció el rosarino.

El enojo de Marcelo Bielsa en la conferencia de prensa de Urguay tras el triunfo ante Venezuela... 😳



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/b4ECBVLKwa — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2025

¿Quién es el periodista Carlos Bonelli?

Carlos Bonelli es un periodista argentino que trabajó en distintos medios trasandinos durante los años 80 y 90. Sin embargo, un grave accidente de tránsito lo dejó en coma durante varios meses y con secuelas neurológicas que lo llevaron incluso a perder parte de su memoria.

Su historia volvió a salir a la luz en marzo de este año cuando participó de una conferencia de prensa del técnico español Pep Guardiola, donde volvió a ejercer el periodismo luego de tres décadas de lucha ante su condición.

Su regreso a la actividad incluyó también el trabajo en un documental denominado “Cerebro de Fútbol”, en el que narra su recuperación y también su impacto en el mundo del deporte.