No va más: Italia se deshace de Luciano Spalletti

No va más. Luciano Spalletti reveló este domingo que fue despedido por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), solo dos días después de la abultada derrota ante Noruega por las eliminatorias mundialistas.

Al respecto, el DT manifestó: "Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me sacarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas“.

En esa línea, fue enfático en señalar: "Es un despido. Siempre he interpretado este cargo como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección nacional. Creo que es correcto buscar lo mejor y por eso rescindiré mi contrato para no poner trabas".

“Estoy decepcionado conmigo mismo”

Finalmente, Spalletti dio cuenta de su frustración por no haber podido lograr más con la “Azurra”.

"Estoy decepcionado conmigo mismo y les agradezco (dirigiéndose a los periodistas) la educación que tuvieron al valorar el partido contra Noruega. Fueron demasiado comprensivos“, cerró.

Entre las posibles opciones para su reemplazo asoman los nombres de Stefano Pioli y Claudio Ranieri.