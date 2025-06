“Me tuvo como una esclava”: Actriz de cine para adultos relata tortuosa relación con hijo de conocido actor chileno

Durante una conversación con Danilo 21, Gatita Veve entregó duros detalles sobre la relación que mantuvo durante un año con el influencer Frank Low, quien actualmente reside en Indonesia.

Cabe mencionar que Frank es hijo del actor chileno Francisco López, recordado galán de teleseries en la década de los 90, conocido por su participación en producciones como Marrón Glacé y Fuera de Control.

“Es full narcisista (...) Es una persona muy rancia. Por más que sea guapo, que tenga tres piernas, no vale de nada si él hizo tanto daño a mujeres. Y yo creo que eso no se puede aceptar. Yo no entiendo como él hoy en día sigue siendo famoso”, expresó la actriz de películas para adultos.

Gatita Veve denunció que Frank Low le fue infiel y le contagió enfermedades de transmisión sexual

Uno de los hechos que más la marcó, fue “cuando yo estaba con Frank Low, porque yo estuve un año con él, a mí siempre me daban herpes en la boca. Siempre, y yo no entendía por qué. Y yo en ese tiempo era una mujer de un hombre (...) Y me daban infecciones urinarias también y yo no entendía por qué”.

La situación se aclaró para ella solo después de la ruptura: “Y después, cuando ya terminamos la relación, entendí que era porque me engañaba. Y me engañaba tanto con hombres como con mujeres (...) Detrás de eso también hubo maltratos, estafas, hubo demasiado abuso y aprovechamiento por parte de esta persona conmigo”.

Tras ello, la creadora de contenido erótico señaló: “Este huéon le decía a todo el mundo que nosotros prácticamente teníamos una relación abierta, cosa de la que yo me enteré después (...) Él siempre fue en el ambiente gay abiertamente gay, pero ni yo sabía”.

“Para mí no hubiese sido problema que él sea bisexual y me hubiese dicho. Pero él escondía todo eso. Me lo escondió a mí, se lo escondió a su familia hasta hoy en día. Incluso allá en Bali anda con montones de hombres”, agregó.

También acusó que el hijo de Francisco López Amenábar la trataba como si fuese una esclava

Durante la conversación también compartió detalles de control extremo que tenía el influencer sobre ella: “Me hizo hacer un pacto de sangre, me hizo cortarme la mano para jurarle. No le tomé el peso a lo brígido que fue. Yo fui una esclava, no me dejaba comer, no me dejaba vestirme. Me botaba la ropa que era muy sexy”.

“Por un año me tuvo como una esclava, me maltrataba, me pegaba. No me dejaba que me juntara con mis amigos, me alejó de mi mamá, de mi hermana”, complementó la actriz de películas triple x.

Finalmente, para concluir, Gatita Veve expresó: “Era un cafiche, un psicópata. Me usaba como un cajero. Y ahora vive en mi lugar favorito del mundo, que es Bali. Eso lo encuentro muy enfermo”.