“Puedo cometer errores”: Alcalde de Macul admite salida del país con licencia médica y se defiende ante críticas

Durante una sesión del Concejo Municipal, el alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, abordó públicamente los cuestionamientos surgidos tras su inclusión en el informe de la Contraloría General de la República, que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país mientras se encontraban con licencia médica.

“Como se ha informado, aparezco en una nómina de personas que, estando con licencia médica, habrían salido al extranjero. Esta situación se produjo antes de que asumiera como alcalde”, señaló Espinoza, militante suspendido del Partido Republicano.

El jefe comunal no negó los hechos, aunque entregó una explicación de carácter personal: “Es efectivo que me encontraba con licencia médica, una licencia real, otorgada por razones de estrés derivadas de situaciones laborales y personales”.

“No he cometido fraude”

“Como se lo expresé a los concejales y directores, no he cometido ningún fraude ni he recibido beneficios indebidos. Lo mismo señalé en una declaración pública”, indicó.

Asimismo, afirmó que “me puse de inmediato a disposición de la Contraloría para despejar cualquier duda”, dijo.