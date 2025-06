Philips estrenó la primera Barber Cam en partido de U. de Chile

El pasado sábado 31 de mayo, en el Estadio Nacional se vivió una acción entretenida por parte de Philips y su afeitadora One Blade.

Durante el partido de Universidad de Chile VS O’higgins, válido por la Liga de Primera ITAÚ 2025, se creó la primera BARBER CAM: la Philips One Blade Cam, un formato similar al de las clásicas Kiss Cam de estadio, pero en vez de besarse, esta desafiaba a los hinchas presentes a afeitarse por el equipo de sus amores.

Todo esto lo realizó un histórico del Club y quien más Diego Rivarola, le propuso el reto a tres hinchas de distintos sectores del Nacional los cuales decididos, aceptaron el desafío.

En ese mismo momento, los hinchas fueron acompañados al stand de Philips ubicado por la entrada principal (Av. Grecia), en donde se sometieron a un cambio de look.

