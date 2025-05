Gerardo Pelusso y la tragedia en el Monumental: “Fue una puñalada al corazón de Colo Colo”

Gerardo Pelusso, técnico que llevó a la U a las semifinales de Copa Libertadores en 2010, habló este viernes con Los Tenores respecto a la actualidad del cuadro azul, de Colo Colo y del bajo nivel del fútbol chileno.

Respecto a la participación de los laicos en la Copa Libertadores 2025, lanzó: “A la U la sigo siempre, ya que no solo dirigimos ahí, sino que siempre fue una familia y quedé siendo hincha. Creo que comenzó muy bien con el triunfo sobre Botafogo y Estudiantes en La Plata. El problema mayor fue el partido con Estudiantes en Santiago, ya que en aquel duelo se perdió confianza “.

En esa línea, aseguró que la U puede pelear por la Copa Sudamericana.

“Es un repechaje que es bien importante ante Guaraní, ya que eso le daría la posibilidad de ir a la Sudamericana y tener un nuevo roce internacional. La U tiene muy buen equipo”.

Consultado sobre lo que le sucedió a Colo Colo ante Fortaleza en el Monumental, el DT lanzó: “Ese partido fue una tragedia que nos dolió a todos los futboleros del continente. Si yo analizo a Colo Colo en sí, fue una puñalada al corazón de la institución”.

“Lo más importante en el todo, es que justo se dio en los 100 años de Colo Colo. Cuando todo debería haber sido una fiesta, ni siquiera puedes festejar. El club tuvo un mazazo muy difícil, muy complicado. La verdad es que fue terrible”, agregó.

Finalmente, Pelusso tuvo palabras sobre el bajo nivel del fútbol chileno en torneos internacionales.

“Es un problema bastante general. Cuando los equipos no son poderosos, es un premio en la ilusión y económico jugar un torneo internacional, pero a la vez es un castigo, debido a que no te da para hacerlo bien en los dos campeonatos y te termina yendo mal, que es lo que le está pasando a Iquique ahora (...) Con los equipos grandes hay que preguntarse otra cosa, respecto a por qué no se llegan a instancias mayores. Si bien ganar la Libertadores es más difícil que nunca debido al poderío de los equipos brasileños y algunos argentinos, pueden pelear mucho más arriba”.