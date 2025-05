La Roja femenina se ilusiona con inclusión de prometedora futbolista del Madrid CFF: “Es un orgullo gigante, siempre me he sentido chilena”

Nerea Sánchez Millán, prometedora mediocampista del Madrid CFF nacida en el ya lejano 2004, decidió representar a Chile y se unió este jueves a los trabajos de la Roja femenina.

Tras su inclusión al combinado nacional, expresó sus primeras palabras con Federación de Fútbol de Chile en el pintoresco Estadio Municipal de Bobilá, ubicado en Gavá, Barcelona.

Respecto a cómo han sido tus primeros días junto a La Roja Femenina, indicó que “me he sentido realmente acogida, me han integrado desde el primer momento, las sensaciones son buenas tanto con mis compañeras como con todo el staff y me siento muy contenta, estoy feliz de verdad, es un orgullo para mí y mi familia”.

Consultada sobre cómo vivió todo el proceso de contacto desde la Federación de Fútbol de Chile y la posterior convocatoria, lanzó: “Mi lazo con Chile viene por el lado de mi madre, que es nacida allá al igual que todo su linaje. La Federación me contactó por primera vez hace más de dos años y hemos estado conversando desde entonces”

“Poco a poco hemos ido generando más acercamientos, he ido conociendo los pensamientos y proyecciones que la Federación y el Cuerpo Técnico tienen para mí y me ha parecido genial sumarme a una Selección Absoluta”, añadió la seleccionada.

Finalmente, reitero que "es un orgullo gigante, se que no he nacido allí, pero todas mis raíces son chilenas y siempre me he sentido chilena, prometo darlo todo porque es tanto el país de mi familia como el mío ahora”.