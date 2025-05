Filtran cariñoso video de Eskarcita con compañero de Mundos Opuestos: su pololo quedó devastado y tomó drástica decisión

No es un adelanto que le haya gustado. Julitroz, el pololo de Eskarcita, quedó mal tras verla coqueteando con un compañero de Mundos Opuestos, el nuevo encierro que prepara Canal 13.

Resulta que la señal liberó imágenes de lo que estaría pasando antes del estreno. Y en ellas se vio a la joven de lo más cariñosa con Alan Didier, otro de los participantes.

Una situación que dejó en shock a la pareja que la ex Gran Hermano dejó afuera, y con la que había prometido retomar todo tras el programa.

Así lo contó Danilo 21, quien se comunicó con Julitroz, quien le manifestó el dolor que sintió.

“Vi el adelanto, y sí, me dejó triste. No porque haya pasado algo grave, ni mucho menos una infidelidad. Entiendo que es un reality, que hay dinámicas que se dan en ese contexto, y que es parte del espectáculo... Pero también creo que si la situación fuese al revés, a ella no le gustaría, y eso para mí es suficiente”, indicó.

Y agregó que su decisión era “mejor es tomar distancia y no seguir ilusionándome con que quizás no está en el mismo lugar que yo”.