Paulo Díaz es señalado como el peor jugador de River en la debacle ante Platense: “Un error tras otro en una noche negra”

En un batacazo espectacular en el Monumental de Núñez, Platense se agigantó ante River Plate y eliminó a los millonarios de la Copa Apertura de Argentina.

“El Calamar” llegaba en la previa con mínimas opciones de poder dejar afuera al cuadro de Paulo Díaz de las semifinales, pero en el fútbol cualquier cosa puede suceder y es precisamente lo que ocurrió esta noche, ya que Platense eliminó a un gigante y en su propia cancha.

Respecto al defensor chileno, fue titular y disputó todo el cotejo en el dueño de casa, aunque fue señalado como el peor jugador de la cancha con nota 3.5.

La Página Millonaria no dudó en criticar el rendimiento del criollo en el Más Monumental

“Un error tras otro en una noche negra, de esas que creíamos que ya no volvería a tener”

En esa línea, añadieron: “Endeble en el 1-0 de Platense y dubitativo en cada uno de los ataques rivales en los que tuvo que intervenir. Ni con la pelota en los pies estuvo fino”.

TyC Sports, en tanto, también llenó de malos comentarios al nacional.

“Varios errores no forzados. No brindó seguridad nunca y no se complementó bien con su compañero de zaga. Perdió bastante de arriba, además, como en lo que terminaría siendo el gol del Marrón”, cerró.