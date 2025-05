Gobernador Orrego descarta financiamiento ilegal de su campaña mediante ProCultura

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó las acusaciones sobre eventual financiamiento ilegal de su campaña con dinero que habría provenido desde la investigada Fundación ProCultura.

Esto, luego de una publicación de Ex-Ante, en la que se señala que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) habría reportado al fiscal Patricio Cooper 13 retiros realizados por la autoridad regional por un total de $812 millones, en plena campaña para su reelección.

Al respecto, Claudio Orrego destacó que declaró voluntariamente ante la Fiscalía en diciembre pasado. “Si el fiscal me hubiera pedido que yo levantara el secreto bancario , lo hubiera hecho gustoso, voluntariamente”, añadió.

“No basta con tirar un titular falso”

Luego, explicó que financió su campaña con créditos públicos que pidió a los bancos Estado y BICE, los que fueron depositados en una cuenta visada por el Servel.

“La plata que yo ocupé en mi campaña es la plata que yo utilicé de los créditos públicos . Y si alguien tiene una prueba contraria, tendrá que mostrarla. Pero no basta con ensuciar y tirar un titular falso y malintencionado y en mala fe para poder hacer justicia”, comentó Claudio Orrego.

Finalmente, sostuvo que “nunca en mis 35 años (de carrera política) me habían imputado algo tan grave como lo que hizo Ex-Ante el otro día, y no lo quiero dejar pasar y no lo voy a dejar pasar”.