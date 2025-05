El desahogo de Rodrigo Ureña tras el tormento que vivió durante un partido de Universitario en Perú

Un tormento fue lo que experimentó el volante chileno Rodrigo Ureña durante el último partido que disputó Universitario en Perú.

El conjunto crema cayó -de manera inesperada- por 1-0 ante Alianza Atlético y sus familiares, incluido su hijo, fueron insultados en el Estadio Monumental de Ate.

Debido a lo anterior, el volante nacional se desahogó en sus redes sociales tras la tena jornada que vivió en el fútbol incaico.

“Nadie se enojó por los insultos, mi enojo fue por lo que le hicieron pasar a mi familia. Jamás se les ha pedido que no reclamen, se enojen o pidan resultados”, comenzó señalando.

En esa línea, añadió: “Simplemente hay un límite y ese límite es mi familia. Hay libertad de expresión y pueden exigir lo que crean justo, pero hay formas”.

Finalmente, cerró diciendo que “yo jamás me pondría por encima del club, porque el día que me toque irme del club me iré con la frente en alto de haber dado todo de mí y haberme entregado por completo, ya que, al igual que ustedes, también quiero ver a Universitario siempre protagonista, porque es lo que merece”,