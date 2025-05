Destapan detalles claves en caída de avioneta en Curacaví: caso podría dar un impensado vuelco

Pasan los días y se conocen nuevos antecedentes del impactante accidente de la avioneta Piper Cheyenne II en Curacaví.

La aeronave se estrelló el pasado 7 de mayo, día en que se estrelló en el cerro El Roble, mientras viajaba con seis pasajeros.

Las cámaras de seguridad captaron los últimos segundos del vuelo, registrado a eso de las 19:30 horas, apenas 15 minutos después de despegar desde el Aeropuerto de Santiago rumbo al aeródromo de Rodelillo, en Valparaíso.

Y ahora T13 reveló varios detalles que podrían generar un vuelco total en el caso, ayudando a entender qué pasó en esta tragedia.

Avioneta de Curacaví y los nuevos antecedentes

Así, en un reportaje, diversos expertos en aviación contaron al medio impactantes hechos, como que a la altura que viajaban y por la temperatura que había, podría haberse acumulado hielo en las alas de la avioneta.

“El hielo modifica el borde de ataque del ala, lo que impide que genere la sustentación para la que fue diseñada”, manifestó un especialista.

También los diversos expertos cuestionaron que el vuelo se haya hecho en condiciones de tan mal tiempo, donde la turbulencia, nubes de tormenta y escasa visibilidad complicaron más todo.

“Si se atraviesa una capa de nubes sin referencias visuales, no se dan las condiciones mínimas para un vuelo visual de noche”, explicaron.

En tanto, también se reveló otra situación: uno de los pilotos no estaba habilitado para operar ese modelo de aeronave, lo que va contra la normativa vigente para vuelos nocturnos o de rescate, donde se exige que ambos tripulantes cuenten con el respectivo permiso.

“Si no está habilitado y la licencia no está vigente, no puede salir ni volar”, lanzaron los mismos expertos en T13.