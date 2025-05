Querella por millonaria estafa: acusan a notario de facilitar traspaso de predio con vales vista caducados

La sociedad Inversiones Delicia Gómez Limitada presentó una querella por estafa en contra del notario Rubén Reinoso, el abogado Sebastián Covarrubias y el empresario Gianni Dallaserra, acusándolos de fraguar un engaño para apropiarse de un terreno de 29 hectáreas en La Serena sin pagar el precio acordado.

Según la acción legal presentada ante el Juzgado de Garantía de La Serena, la compraventa del predio —ubicado en el Fundo Santa Elisa— se pactó por $450 millones. El pago debía realizarse con vales vista emitidos por Scotiabank, los cuales fueron entregados al notario para su custodia. Sin embargo, se descubrió que esos instrumentos estaban caducados desde hace años y que los fondos habían sido transferidos a Bomberos de Chile en marzo de 2024, como establece la ley tras la caducidad bancaria.

En conversación con Radio ADN, el abogado de la parte querellante, Gabriel Salazar, calificó como “grave” la actuación del notario: “Jamás debió cerrar la escritura. Tenía pleno conocimiento de que los vales vista estaban vencidos y, aun así, permitió continuar el proceso de inscripción del terreno”.

Según explicó, los querellados aseguraron en múltiples comunicaciones que no avanzarían con la inscripción mientras no se resolviera el problema del pago. No obstante, el abogado Covarrubias solicitó formalmente la inscripción del dominio apenas unos días después de que se notificara una demanda de nulidad.

La querella también denuncia que, además del contrato de compraventa del terreno, se celebró otro por los derechos de agua por $100 millones, también sin que se haya concretado el pago. Ante aquello, Salazar fue enfático: “Este caso deja en evidencia un ardid planificado para apropiarse de un bien raíz sin contraprestación. Es especialmente preocupante el rol del notario Reinoso, quien, como ministro de fe, debió impedir la operación”.

Actualmente, la Fiscalía de La Serena analiza los antecedentes del caso, mientras avanza una demanda paralela para declarar la inexistencia del contrato por falta de precio.