Jeannette Jara critica propuesta de bono de Matthei y apunta a mejorar condiciones de vida para enfrentar baja natalidad

La candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, abordó los resultados del Censo 2024, que reflejaron una disminución en la natalidad en Chile.

En ese contexto, cuestionó las recientes declaraciones de Evelyn Matthei, quien propuso un bono económico como incentivo a la natalidad.

“Para nosotros es vital pasar de un concepto de salario mínimo a salario vital. Uno se preguntará qué tiene que ver esto con la natalidad y tiene mucho que ver porque en Chile hay que transparentar con cuánto vive una familia. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en cuánto es lo mínimo que vive una familia, seguramente esas familias van a poder tener para pagar un arriendo, para pagar la luz, el agua y para pensar si tienen hijos o no”, señaló.

Jara advirtió que una parte importante de las personas que no tienen hijos no lo hacen por decisión personal, sino por limitaciones económicas. “Hay personas que han decidido no tener hijos, esa es otra situación. Pero una buena cantidad de gente, en realidad, más que decidir no tener hijos, lo que ocurre es que no les alcanza para tener hijos. Y de eso hay que hacerse cargo”.

Críticas de Jeannette Jara

“La crisis de la vivienda es un tema que tenemos que solucionar. Nosotros vamos a fortalecer el plan de emergencia con la construcción de 300.000 viviendas más. Yo he escuchado en estos días un montón de ofertas respecto de números y cifras que no sé, es como quien ofrece más. Pero la verdad, la política pública ha demostrado que la capacidad del Estado para construir en cuatro años son 250.000 viviendas. Si uno le pone más esfuerzo, vamos a estar hablando de 300.000”.

Además, criticó las propuestas basadas exclusivamente en incentivos económicos. “Lo demás de decir que se va a dar un bono de un millón de pesos o que se va a hacer que las personas más jóvenes tengan más estímulos educativos para acceder a natalidad, si aquí lo que hay que mejorar son las condiciones materiales en las que viven las familias. La gente no tiene porque no tiene con quién dejarla, no tiene dónde acostarla, le falta para educarla. Esa es la realidad”, cerró la candidata.