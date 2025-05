Prensa internacional asegura que China Suárez y Mauro Icardi agrandarán la familia: “Una sorpresa que les vamos a dar”

Santiago

Un nuevo capítulo en el mediático vínculo entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez está dando que hablar al otro lado de la cordillera. Esta vez, el foco está en una sorpresiva reunión familiar que involucró también a las hijas que el delantero argentino tuvo con Wanda Nara.

Según reveló la periodista de espectáculos Yanina Latorre, Icardi se reencontró con Francesca e Isabella en presencia de la actriz, situación que estaría en contra de lo establecido por el juez de menores. “Las nenas quisieron saber por qué estaba cerrada y entrar a esa habitación y ella las frenó”, señaló.

La comunicadora explicó que la actriz habría respondido: “no, no, por ahora no se puede entrar ahí. No pueden abrir esa puerta porque es para una sorpresa que les vamos a dar con su papá”, lo que encendió las especulaciones sobre un posible embarazo, más aún al tratarse de una habitación preparada y decorada recientemente.

Latorre agregó que las niñas recorrieron la mansión junto a Suárez y que toda la familia de la actriz estuvo presente. “Ustedes se imaginan cuál es esa sorpresa que ellos tuvieron que adornar y pintar ese cuarto”, remató, dando más fuerza a los rumores de un nuevo integrante en camino.

Ni Icardi ni Suárez se han referido públicamente a la situación, pero el revuelo mediático ya se instaló en Argentina, con la prensa de espectáculos siguiendo de cerca cada movimiento del deportista y la actriz.