La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, conversó durante este miércoles con ADN Hoy de diversos temas de la actualidad, entre ellas, las candidaturas para las primarias en el oficialismo.

La expresidenta de la CUT partió abordando la decisión del Partido Socialista (PS) de apoyar la candidatura de Carolina Tohá, en desmedro de la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic.

“Nosotros somos super respetuosos de las decisiones de cada uno de los partidos. Creemos que independientemente de las definiciones que hayan tomado algunas colectividades de no presentar candidaturas propias, sino que respaldar otras, como también ocurrió con el Partido Acción Humanista, que nos respaldó a nosotros, más que debilitar, robustece aún más la primaria “, señaló.

Además, indicó que "nadie podría pensar que la primaria que tendremos en junio es una primaria testimonial o solo una puesta en escena. Va a ser una primaria competitiva, atractiva , y creo que eso es lo más importante para nosotros".

“Por eso, hemos querido contribuir como Partido Comunista con una candidatura propia, con nuestro programa, con un debate de ideas, precisamente porque creemos que el desafío para Chile es que los partidos seamos capaces de ponernos de acuerdo con estos instrumentos, y no transformar la primera vuelta electoral en una primaria de los sectores que no fueron capaces de ponerse de acuerdo ahora“, agregó.

En esa línea, Figueroa manifestó que “nosotros, más que hacer juicios sobre las definiciones del conjunto de los partidos, vemos que hoy día tenemos una primaria muy robusta y sólida, y esperamos que eso también lo podamos transmitir a la ciudadanía, no solo a nuestra militancia“.

“Acá el gran valor que tiene este esfuerzo que hemos hecho los partidos del oficialismo es que hemos utilizado un instrumento que se construyó precisamente para que pongamos sobre la mesa el debate de ideas, que haya proyectos, que se pueda debatir en torno a una mirada país desde los distintos sectores, y que, por lo tanto, no sea que cuando vayamos a la papeleta en noviembre se resuelvan estas tensiones", complementó.

Fortalezas de Jeannette Jara

Respecto a la figura de Jeannette Jara y las ventajas que esta podría tener ante las otras candidaturas del oficialismo, como Gonzalo Winter o Carolina Tohá, Bárbara Figueroa aseguró “que hay al menos tres elementos en términos de fortaleza de nuestra candidatura”

“Lo primero, es una ministra del trabajo que hoy día puede dar cuenta de hechos concretos. Hoy se está cerrando el nuevo debate de salario mínimo, y actualmente tenemos un sueldo de $510.000 , que le llega al bolsillo a los trabajadores y trabajadoras, y eso es concreto y real", dijo.

“También está lo que va a ocurrir con la implementación de la reforma de pensiones , que va a permitir no solo el aumento de la PGU, sino que también de quienes fueron cotizantes toda su vida. Esto es un elemento clave, y fue de la mano de una comunista en el Ministerio del Trabajo", añadió.

En ello, la secretaria general del PC aclaró que “esto no significa que ella fue la única artífice. Nosotros somos y hemos sido super respetuosos y conscientes de señalar que este es un debate donde ha habido un trabajo colectivo, pero que tuvo un sello y que fue encabezado por una ministra que tuvo capacidad de diálogo, de encuentro, que fue capaz de dialogar con las contrapartes, y creo que ese es un gran valor en términos de la gestión, porque hemos demostrado en los hechos que podemos correr los límites de lo posible".

“También llegar a acuerdos en materias que no se pensaba que se iba a llegar a acuerdos, como la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, y también lo hemos demostrado en nuestra gestión municipal. Por lo tanto, no es un sello que uno pudiera decir solo particular de alguien. Como partido, hemos demostrado que cuando hacemos gestión, somos altamente responsables”, afirmó.

Conversaciones con la DC

Por otro lado, Figueroa aseguró que como partido "vamos a estar disponibles hasta el último minuto a un diálogo con la Democracia Cristiana (DC)“

“Hubiésemos querido que se sumasen a este esfuerzo. Agradecemos la sinceridad del presidente de la DC de decir ‘no vamos a ser parte de esta primaria, porque si somos parte de esta primaria y ganan ustedes, nosotros no los vamos a apoyar’. Bienvenido sea que hablemos con esa franqueza“, prosiguió.

“Pero con la misma sinceridad que ellos lo han planteado, esto puede servir para efectos de la primaria, pero no para efectos de construcción de lista parlamentaria”, declaró.

Por lo mismo, aseveró que “tenemos que tener consistencia. Nosotros vamos a estar llanos al diálogo, porque nosotros nunca hemos puesto veto a nadie ”

Anticomunismo

Finalmente, la expresidenta de la CUT se refirió al anticomunismo existente en el país, señalando que “nosotros actuamos con la idea de que esto no es un debate que tengamos que soslayar, porque no nos hace bien como democracia, no es un problema del Partido Comunista”

“Nosotros tenemos 113 años de historia, y es extraño que durante todo este tiempo, siendo probablemente el partido más perseguido en la historia de Chile, teniendo a su haber tantas vidas, todavía tengamos que estar debatiendo sobre fantasmas“, agregó.

También sostuvo que “cada vez que hemos estado en el gobierno hemos actuado con extrema responsabilidad, lealtad y compromiso. Hemos actuado siempre en coalición porque entendemos que no basta con nosotros mismos".

“Creemos además en la unidad social y política y, por lo tanto, sería sano que en el país, como parte del ejercicio de la democracia, nos hagamos cargo de cómo es posible que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, sigamos tratando de imponer miedos atávicos en la sociedad", cerró.