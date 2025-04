238 intentos sin respuestas: SEC formula cargos a seis eléctricas por no atender llamados de pacientes electrodependientes durante sistema frontal / Diego Martin

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra seis empresas distribuidoras por no responder los llamados de pacientes electrodependientes durante el sistema frontal que afectó a la zona centro-sur del país en agosto de 2023.

Las compañías cuestionadas son Chilquinta, Enel Colina, Frontel, Litoral, Luz Linares y Saesa, las cuales habrían ignorado los llamados de tutores o pacientes que, al quedar sin suministro eléctrico, intentaron sin éxito contactarse con su proveedor.

Según la ley, estos usuarios deben tener atención prioritaria por el riesgo vital que implica la falta de electricidad para sus tratamientos médicos.

238 intentos

La investigación de la SEC reveló que 57 clientes electrodependientes no habrían recibido respuesta en al menos 238 intentos de contacto. De acuerdo con el detalle entregado por el organismo, Chilquinta y Litoral registran 13 casos cada una; Enel Colina, 10; Saesa, 8; Frontel, 7; y Luz Linares, 6.

“La falta de atención a estos llamados es un hecho grave, porque implica poner en riesgo la vida de pacientes que dependen de equipos médicos conectados a la red eléctrica”, advirtió la superintendenta Marta Cabeza. “Las empresas deben entregar soluciones técnicas adecuadas, y estaremos monitoreando de cerca su actuación ante futuras contingencias”, agregó.

Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Esta situación se suma a la reformulación de cargos que enfrenta Enel desde marzo, donde se le acusa de no entregar equipos de respaldo, no priorizar el restablecimiento del servicio y no atender llamados de familiares de pacientes.

De comprobarse las infracciones, las compañías arriesgan multas que pueden alcanzar las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) por empresa, dependiendo de los antecedentes recopilados en la investigación.

La SEC recordó que los clientes electrodependientes son considerados prioritarios por la ley y llamó a la ciudadanía a informarse a través de sus canales oficiales para conocer sus derechos y medidas de seguridad.