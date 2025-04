“Haré que tanto tú como Rebeca se arrepientan el resto de sus miserables vidas”: Nano Calderón acusa violenta amenaza tras denuncia contra su padre

Es un dramón total. Uno donde Nano Calderón prendió el ventilador con todo y ahora anunció que está recibiendo graves amenazas.

Resulta que el joven acusó a su padre, Hernán Calderón, de ser un abusador sexual, compartiendo varios documentos en sus redes sociales donde expuso pruebas junto a su polola, Rebeca Naranjo.

“No podía creer que mi propio ‘padre’ fuera un abusador y que, aparte de eso, haya sido con la pareja de su propio hijo, que si bien es exactamente igual de grave que si hubiera sido con una amiga, una conocida o una desconocida", señaló en esos registros.

Un escándalo total que, durante la tarde del lunes sumó un nuevo ingrediente, cuando el hijo de Raquel Argandoña aseguró que, tras esta denuncia, estaba siendo amenazado violentamente.

La intimidación a Nano Calderón

Así, Nano comunicó que “me acaban de amenazar por WhatsApp que baje todo mi comunicado, incluyendo las fotos de prueba, cosa que no haré”.

“¿Ahora entienden por qué Rebe no quería hablar antes? No tengo certeza de quién me envió esto, mi número no lo tiene nadie prácticamente. Subo esto solo para dejar en evidencia que cualquier cosa futura de la que se me acuse a mí o a Rebe, o nos pase a mí o a Rebe, fue porque me negué a un nuevo chantaje", agregó.

Y luego, añadió el mensaje, que decía “baja inmediatamente todas las historias de tu comunicado, incluyendo la de esa tal Alejandra. Si sabes lo que te conviene, para de una vez todo esto, haré que tanto tú como Rebeca se arrepientan el resto de sus miserables vidas”.