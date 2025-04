“Estoy convencido de que mi hermano va a ganar, porque la mayoría de Chile quiere un Bukele como Presidente”

No queda nada para una nueva elección presidencial en Chile, donde la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a los nuevos gobernantes.

En ese sentido, el panorama político tanto en el oficialismo como en la oposición es dispar: Los primeros preparan una amplia primaria , mientras que los del otro sector ya anunciaron que irán directamente a la papeleta , como el caso de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser.

Este último ha ido instalándose en las encuestas de opinión, aunque en las últimas semanas también ha registrado un estancamiento respecto a las preferencias.

Sobre las chances que el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL) tiene para llegar a La Moneda se refirió su propio hermano, el abogado Axel Kaiser, en conversación con DF Más.

Consultado sobre la idea de que Johannes sea candidato y no él, como había sonado en primera instancia, el también escritor sostuvo que “lo que pasa es que mi hermano es mejor político que yo. Yo soy mejor intelectual público ”.

Además, enumeró las cualidades de su hermano sobre por qué es un buen político. “Primero porque le encanta. Segundo, porque él conoce muy bien todas las dinámicas internas del Congreso, los mecanismos institucionales que operan, las lógicas de redes políticas al interior de los partidos”, dijo.

“Yo nunca he sido político, no creo que me iría mal tampoco si lo hiciera, pero no lo he sido. A mí me gusta el mundo de las ideas”, aseveró.

Respecto a su rol en la campaña de Johannes, Axel indica que “en su campaña ninguno. En contenidos sí, le doy ideas. Pero no estoy siendo el que articula el programa de manera detallada todos los días, eso lo hace Víctor Espinoza".

“Mi rol es haber creado todo el movimiento libertario que él está ahora liderando políticamente y seguir en esa batalla cultural para que podamos hacer cambios políticos profundos”, afirmó.

Por otro lado, el abogado tiene fe en lo que pueda hacer su hermano en los próximos comicios, pese a ser tildado de “extremo”. “Lo mismo decían de Milei. ‘Es un extremo’. Bueno, mira cómo está Argentina ahora gracias a su reforma. Cuando tienes una crisis, necesitas medidas radicales. Y Chile está en una crisis (...) ¿por qué la gente, al gobernante que más admira fuera de Chile, es Bukele?“, señaló.

“Entonces esta es la realidad de Chile. Por eso estoy convencido de que mi hermano va a ganar, porque la mayoría de Chile quiere un Bukele como Presidente . Una mezcla entre Milei y Bukele, pero sobre todo Bukele por el tema de seguridad“, añadió.

Asimismo, comentó la negativa sobre realizar primarias amplias en la oposición. “No sé si políticamente es un error. Es posible que en el mundo ideal sea mejor llevar uno solo, porque ganaría en primera vuelta. Pero la realidad es la que es. De todos modos, no tengo dudas de que el próximo Gobierno lo va a ganar la derecha”, declaró.

Sobre Evelyn Matthei, Axel Kaiser apuntó estar “muy contento de ver que ella está en una línea mucho más cercana a una derecha clásica de lo que el país necesita en materia de reformas económicas, de seguridad, de lo que jamás estuvo Chile Vamos en el pasado".

“Y eso tiene mucho que ver, uno, con que ella ha tomado conciencia de la dimensión del problema que tenemos en Chile —supongo que siempre tuvo bastante noción de eso—, pero también con la irrupción de mi hermano. Yo creo que si mi hermano no hubiera surgido con tanta fuerza en las encuestas y tanto respaldo, tal vez no habría tantos incentivos para tomar ideas y propuestas que él está formulando", complementó.

Finalmente, el abogado descartó formar parte de un eventual Gobierno, ya sea liderado por Johannes Kaiser o por otro de los candidatos de derecha. “Yo no voy a ser ministro ni de él ni de ningún gobierno. Yo lo único que espero es que cualquiera sea que pase a segunda vuelta, Evelyn Matthei, José Antonio, o mi hermano, los otros lo respalden y haya consenso por un acuerdo programático amplio para sacar al país adelante”, cerró.