“Creí que era el fin de mi camino...”: la reinvención de Claudio Romero tras sus fallidas intervenciones en Santiago 2023 y París 2024

Hace algunos días, el nombre de Claudio Romero volvió a la palestra del deporte chileno luego de romper el récord nacional del lanzamiento del disco, el cual le pertenecía.

Ante ello, el formado en el Club Deportivo Universidad Católica ya pone el foco de cara a su próximo desafío: el Sudamericano de Atletismo, en Mar del Plata.

“La expectativa es defender el título de campeón sudamericano que gané hace dos años y acercarme lo más posible al récord de Chile que acabo de romper”, remarcó en diálogo con ADN TOP.

“Los campeonatos son de tipo A a F, además de los globales. El Sudamericano es uno de esos, asi que una buena marca ahí me puede posicionar en el top 10 mundial”, enfatizó Claudio Romero, apuntando a superar los 70 metros.

“Es tema de mantener la cabeza fría en la competencia y hacer lo que he estado haciendo todos los días”, comentó.

Claudio Romero y su autocrítica

El atleta nacional intenta enmendar su rumbo deportivo luego de haber tenido intentos nulos tanto en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 como de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“La primera palabra que se me viene a la cabeza ante eso es resiliencia. Para los Panamericanos venía bien posicionado y terminar último fue algo de lo que me costó mucho salir mentalmente. Al inicio del proceso para los Juegos Olímpicos me lesioné de una hernia lumbar que me apretaba el nervio ciático, no sentía la pierna izquierda. Sabía que no me iba a ir bien en París, pero la ilusión siempre está. Pensé que se me podía dar al entrar al estadio, pero no”, comentó, reconociendo que pensó en dejar el alto rendimiento.

“Después de eso, recolecté los pedazos que quedó de mí. Dos pérdidas seguidas enormes me destruyeron. Creí que era el fin de mi camino, pero gracias a la gente que me apoya volví a Chile, me operé de la espalda y empecé un proceso nuevo. No me di por vencido y ahora estoy en el mejor momento en que he estado”, aseguró, haciendo una autocrítica en torno a su desempeño.

“Después de perder dos años entre lesiones, cambio de entrenadores y malas decisiones, ver a la gente a la que yo le ganaba constantemente estar en el podio olímpico me hizo explotar la cabeza. No pensé con la cabeza fría hasta sacarme la hernia que tenía”, remarcó Claudio Romero, pensando en tener un mejor ciclo de cara a Los Angeles 2028.

“Este es mi primer año de atleta profesional, ahora mi vida gira en torno a esto. Hasta el año pasado tenía la universidad, una agenda más ocupada. Si es una cosa la que estoy haciendo, la tengo que hacer bien. Es el inicio de un proceso que va a durar tres años más”, cerró el deportista de 24 años en ADN TOP.