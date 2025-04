Aníbal Mosa destaca querella contra quienes entraron a la cancha del Monumental: “Colo Colo no son esos 20 o 30 desalmados que entraron a la cancha” / Cristian Alvarado

Aníbal Mosa se hizo presente este viernes en el funeral de María Colo Colo, emblemática fanática del cuadro albo.

En ese contexto, el mandamás de Blanco y Negro planteó su dolor ante su pérdida, en una semana cargada de malas noticias, considerando la muerte de dos fanáticos del club antes del cancelado encuentro contra Fortaleza.

“Cuesta creerlo. Yo le decía que tenía que llegar al centenario, pero por el recuerdo y la pasión que le entregó al club, ojalá estos nuevos hinchas puedan seguir su ejemplo y apoyar a la institución sin violencia”, recalcó, buscando sacar adelante el complejo contexto en que este sábado conmemorarán el centenario del club.

“Con la frente en alto, dando las explicaciones, hablando con todos los que hay que hablar. Hay que ponerle el pecho a las balas. Esperemos que las sanciones sean juntas y nos den la posibilidad de seguir levantando el nivel del campeonato nacional”, dijo, defendiendo la querella contra 15 personas identificadas entre las que invadieron la cancha del Monumental.

“Siento el apoyo del colocolino que anda a pie. Vamos a sacar a estos delincuentes del estadio. No son colocolinos”, enfatizó Aníbal Mosa.

“Colo Colo no se siente orgulloso de esos delincuentes, Colo Colo no son esos 20 o 30 desalmados que entraron a la cancha, no nos representan. Los vamos a perseguir. Tenemos 15 personas individualizadas y vamos a ir por todos a los que hicieron mal a Colo Colo”, cerró el mandamás de Blanco y Negro.