Julio Milostich es recordado por millones de chilenos por su imponente interpretación de José Luis Echeñique en El Señor de la Querencia.

Incluso hoy, a más de 15 años del estreno de la teleserie, asegura que el cariño del público sigue intacto. “Hasta el día de hoy, si me acompañas a la esquina, alguien me saluda por ese personaje”, relató entre risas en entrevista con Ciudadano ADN.

El actor compartió una anécdota que ilustra lo fuerte que caló su personaje. Durante un encuentro con el actor Gabriel Cañas, quien interpreta al nuevo “señor de la querencia”, un garzón se acercó a advertirle en broma: “Cuidado, que anda con el Señor de la Querencia”.

Para Milostich, ese impacto popular responde más a la intensidad de la entrega actoral que al carácter del personaje. “Es curioso que la gente quiera tanto a alguien tan remalo”, reflexionó.

“No es el que más me gusta”

Sin embargo, a pesar de su enorme popularidad, Milostich confesó que ese no es su personaje favorito. “Le tengo mucho cariño, pero no es el que más me gusta”, dijo.

El rol que realmente atesora es el del “Gringo Mayor” en la teleserie Secretos en el Jardín, emitida por Canal 13 en 2013.

“Esa teleserie es una joya. El guion, el trabajo de investigación, todo es increíble. Cada vez que puedo, la reveo. Ese personaje me marcó profundamente”, reveló el artista, destacando el valor artístico y narrativo de una producción que, con los años, ha ganado reconocimiento.

Actualmente, el actor es parte del elenco de la comedia teatral Esta obra es un desastre, donde, entre bromas y risas, continúa conquistando al público, esta vez en un registro muy distinto al del temido patrón de fundo.