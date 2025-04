“Es penoso que ensucien una noche tan bonita”: Alfredo Stöhwing afronta la tragedia que terminó con dos hinchas de Colo Colo muertos

Santiago de Chile

El expresidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, lamentó públicamente la muerte de dos hinchas en las afueras del Estadio Monumental durante la previa del partido entre Colo-Colo y Fortaleza, válido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

“Penoso, ensucian una noche tan bonita, que podríamos haber tenido un triunfo maravilloso para la gente”, planteó al momento de calificar lo ocurrido.

Aunque evitó adelantar juicios sobre posibles responsabilidades, afirmó que se pedirá claridad sobre lo ocurrido: “Vamos a tener que pedir un informe claro de qué es lo que pasó y por qué sucedió esto”.

El exdirigente aseguró no tener información oficial de la Conmebol respecto a eventuales sanciones, pero pidió no vincular el hecho con otras actividades del centenario del club: “No debiera mezclarse eso, tampoco el superclásico, no tienen relación con lo que pasó hoy”.

Sobre la seguridad en el recinto, reconoció que sigue siendo una deuda: “Muy lamentable, muy lamentable y obviamente que hay que perseverar en todos los esfuerzos para mejorar esta situación”.