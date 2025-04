6 muertos tras accidente aéreo en New York: helicóptero se desploma en río Hudson y no deja sobrevivientes / LEONARDO MUNOZ

Santiago de Chile

Seis personas perdieron la vida el jueves en un accidente de helicóptero ocurrido en el río Hudson, cerca de Manhattan, Nueva York. El Departamento de Bomberos de la ciudad informó que recibieron la alerta a las 15:17 hora local, indicando que un helicóptero había caído al agua.

De acuerdo con un portavoz y como consigna The Associated Press, las seis personas que se encontraban a bordo no sobrevivieron.

El helicóptero, un modelo Bell 206, fue avistado por testigos que grabaron y subieron diversos videos a redes sociales, mostrando la caída de la aeronave, como queda parcialmente sumergida y boca abajo en el agua.

Era un área muy alta actividad aérea

En el lugar, se desplegaron equipos de rescate, tanto botes como helicópteros, que sobrevolaban la zona mientras se realizaban las labores de recuperación. Los vehículos de emergencia también llegaron rápidamente a las cercanías.

El accidente tuvo lugar en un área conocida por su alta actividad aérea, donde helicópteros y aviones privados, comerciales y turísticos frecuentan el espacio aéreo sobre Manhattan.

Esta zona, que alberga varios helipuertos, es utilizada tanto por ejecutivos de negocios como por turistas, lo que hace aún más relevante la tragedia en un entorno de tráfico aéreo tan concurrido.