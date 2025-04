“Eres un vago mantenido”: MEO arremete contra Kaiser en duro cruce tuitero

Durante la mañana de este sábado, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacionalista, Johannes Kaiser, respondió al excongresista Marco Enríquez-Ominami, quien lo emplazó a donar su sueldo como parlamentario, siguiendo su propio ejemplo cuando fue candidato.

A través de su cuenta de X, Kaiser afirmó: “MEO me ha emplazado a donar el sueldo como diputado siguiendo su ejemplo. A diferencia de MEO, yo no voy a dejar de ejercer mi cargo, por lo que creo tener derecho a conservar mi sueldo. Con mi sueldo mantengo a mi familia, a mí no me mantiene mi mujer”.

Tras el mensaje de Kaiser, Enríquez-Ominami respondió: “Tu mayor aporte al Congreso fue proponer el día de la longaniza. No te metas con mi familia para esconder que eres un vago mantenido por el Estado, dona tu sueldo como hice yo y cuando quieras te enseño a emprender para que dejes de vivir del Estado”.

Al emplazamiento de Enríquez-Ominami, también se sumó, en un tenso cruce, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien pidió a Kaiser aclarar cuánto tiempo dedicará a sus funciones legislativas y cuánto a su candidatura, cuestionando el uso de recursos del Estado en su campaña.