Ministro de Justicia responde a acusaciones de Matthei sobre corrupción en Gendarmería: “Es faltarle respeto a los funcionarios”

Durante este miércoles, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respondió a las acusaciones de corrupción al interior de Gendarmería planteadas por la candidata presidencial Evelyn Matthei.

“Lo primero es que nosotros esperamos que el trabajo con las instituciones sea para fortalecer las instituciones. Y fortalecer las instituciones significa fortalecer sus mecanismos de control, significa fortalecer sus capacidades institucionales, significa fortalecer a su personal”, señaló.

El ministro destacó que “ninguna institución es ajena al trabajo de sus funcionarios y funcionarias. Y en ese sentido, lo que nosotros podemos decir es que de los 20.000 funcionarios y funcionarias que tiene Gendarmería de Chile, la gran mayoría son personas que realizan su trabajo de forma profesional, de forma responsable y apegada a las normas”.

“Tenemos situaciones en las que hay personas vinculadas a hechos de corrupción, por cierto, y ahí lo que hace Gendarmería es denunciarlas al Ministerio Público y ejercer los procedimientos disciplinarios”, explicó.

Finalmente, el ministro calificó como injustas las acusaciones. “Decir que Gendarmería de Chile es una institución corrupta es faltarle respeto a las funcionarias y funcionarios que realizan un trabajo fundamental para nuestro país, en condiciones muy difíciles, en una situación que es realmente compleja y que es desconocer la labor que desarrollan estos funcionarios para todos nosotros y para la seguridad de todos nosotros”, concluyó.

Declaraciones de Matthei

“El asunto en Gendarmería no funciona y quiero decir que en muchas ocasiones no funciona porque hay corrupción”, afirmó Matthei. “O sea, cuando uno ve que entra esa cantidad de teléfonos, que hay cuchillos, que hay armamento, que hay droga dentro de la cárcel, es porque, perdón, la gendarmería no está funcionando”, recalcó.

Matthei también apuntó contra la Asociación de Funcionarios de Gendarmería, acusándola de encubrir actos irregulares cometidos por sus integrantes. “El otro día nos juntamos con la Asociación de funcionarios y defienden a los funcionarios que muchas veces han caído en actos de corrupción”, señaló.