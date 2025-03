Cordero dice que nuevo Ministerio de Seguridad no iniciará con “marcha blanca” y responde a críticas: “No es sumar más burocracia”

El pasado jueves 27 de marzo, el Presidente de la República, Gabriel Boric, designó como primer ministro del nuevo Ministerio de Seguridad al actual subsecretario del Interior, Luis Cordero.

Sobre la instalación de la cartera y el rol que tendrá la misma se refirió el propio Cordero, quien en conversación con Meganoticias manifestó que “lo más relevante tiene que ver con el modelo de gestión, ya que cuando se tiene un sector especializado, se puede focalizar la política pública, recursos, planes operativos, y eso supone un mecanismo de rendición de cuenta y le permite integrar todos los niveles”.

Asimismo, indicó que el nuevo Ministerio de seguridad “ no comienza de cero” . “El país no está en condiciones para poder recibir excusas como de que estamos en marcha blanca, y en mi caso menos, porque yo asumo como ministro de Seguridad viniendo de la Subsecretaría del Interior, por lo tanto, soy el primero en reconocer que esa marcha blanca no existe”, declaró.

Respecto a los resultados de la gestión de la cartera, Cordero indicó que “las personas debieran ver durante el transcurso de este año el impacto de lo que implica tener este ministerio, desde el rostro de la responsabilidad hasta el mecanismo de rendición de cuentas”.

Finalmente, el subsecretario del Interior respondió a las críticas de la oposición, quienes han cuestionado su idoneidad para el cargo, señalando que "a mí lo que me sorprendió estos días de algunas personas de la oposición, es la crítica a la instalación del ministerio que ellos mismos promovieron y que ellos mismos votaran a favor”.