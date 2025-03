“Si quiere seguir, su contrato lo avala”: Harold Mayne-Nicholls aborda crisis de La Roja y se refiere a la continuidad de Gareca

Durante este martes, Harold Mayne-Nicholls conversó con ADN Hoy y se refirió al estado actual del fútbol chileno y el desempeño de la selección en las clasificatorias al Mundial.

“No creo en el concepto de los buenos y los malos en el fútbol”, afirmó, y agregó: “Yo era uno de los más optimistas de que íbamos a lograr llegar a Estados Unidos, y lo veo muy, muy difícil. Se puede dar en el fútbol, todo se puede dar, pero creo que hay un partido que nos marcó y que nos va a perseguir: la derrota con Bolivia aquí y la derrota con Venezuela allá. Esos seis puntos son clave. En todos los esquemas, cuando tú empiezas una clasificatoria, dices: ‘Ahí tengo que ganar’”.

Consultado sobre la diferencia entre tener un mal equipo y obtener malos resultados, explicó: “Ser malo es no saber jugar, es no saber pararse en la cancha, es que te metan cinco, seis, siete goles en todos los partidos. Que nos vaya mal es que no ganaste. Como ayer, por ejemplo: ayer debimos haber ganado, no ganamos; contra Paraguay debimos haber empatado, no empatamos; a Brasil debimos haberle sacado un empate, perdimos. Y ayer pudimos haber perdido. Si no hay VAR, ayer perdemos”.

Malos resultados

Respecto a la responsabilidad en los resultados, señaló: “Yo fui presidente, y sé que a Pablo Milad no le gusta que se lo diga, pero quien determina y elige al entrenador de la selección nacional es el presidente. Y el presidente de la ANFP, en este momento, está dispuesto a asumir eso”.

En ese sentido, profundizó en un problema estructural del fútbol chileno: “Cuando asumimos en la ANFP, en el año 2007, el fútbol chileno generaba 3,6 millones de dólares para los clubes, para los 32 clubes, a través del CDF. La selección generaba 4 millones de dólares para toda la operación y logística de la selección en el Campeonato América 2007. Hoy día, los clubes generan 75 millones de dólares para repartir entre 32 clubes, y la ANFP, para la selección, genera del orden de 16 millones de dólares. No tengo la cifra exacta”.

“El objetivo se perdió”

“Ya los clubes no están formando jugadores jóvenes. ¿Por qué? ¿Para qué, si tienen el ingreso por la televisión asegurado? Tenemos una de las cinco ligas más antiguas del mundo y, entre las selecciones más antiguas, están Perú y otras tres o cuatro más. Ahí estamos”.

En esa línea, recordó la negativa a fomentar el desarrollo de futbolistas jóvenes: “Cuando nosotros propusimos hacer torneos Sub-23, todo el mundo, incluyendo mis colegas, dijo que no. Entonces, preferimos ver jugar a jugadores de mayor edad. Creo, no estoy seguro, que hay tres o cuatro jugadores en la selección chilena actual que juegan en el medio local y tienen más de 33 años”.

Consultado sobre si el problema radica en la dirigencia o en el presidente de la ANFP, respondió: “Hay un tema mucho más profundo: se acabó la inversión real en la formación de jugadores. ¿Y por qué? Porque ya tienen asegurado el dinero. Antes, uno formaba jugadores para poder venderlos, y al venderlos, se generaba un ciclo de reinversión”.

Responsabilidades

Respecto a la responsabilidad en la elección del cuerpo técnico y los jugadores, sostuvo: “Es lo mismo, porque al técnico y a los jugadores, sobre todo al técnico, alguien los elige. Yo elegí a Bielsa. Yo traje a Bielsa. Y si a Bielsa le iba mal, la responsabilidad era mía, no de Bielsa. Si uno elige a alguien, uno es el responsable”.

Sobre la continuidad de Pablo Milad y Ricardo Gareca, indicó: “Milad tiene período hasta noviembre del próximo año, tiene que seguir. Y Gareca, de acuerdo con lo que escuché, tiene una indemnización de tal magnitud que no se le puede sacar. Y si él quiere seguir, su contrato lo avala. Después vienen los temas morales y lo que cada uno considere correcto”.

Finalmente, al ser consultado sobre si Gareca debería dejar el cargo, concluyó: “A esta altura, creo que da lo mismo, porque ya estamos fuera. Ahora, si yo estuviera en la ANFP, hablaría seriamente con él y le diría: ‘Mira, no se logró el objetivo. No lo lograste. Te trajimos para algo, no lo lograste. Necesito empezar el recambio para los cuatro partidos que vienen’. Pero no es así como funciona. Él va a decir: ‘Ningún problema. Me pagan todo lo que me deben y tomo mis cosas y me voy’”.