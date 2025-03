El reconocido cantante Axel estuvo en Ciudadano ADN para conversar sobre lo que ha sido su carrera y la inspiración. Esto, celebrando los 25 años de trayectoria.

Amo, Celebra la vida, Tu amor por siempre, Te voy a amar, Tal vez y Somos lo que fuimos son solo algunos de sus temas más destacados en más de dos décadas de experiencia.

Hoy, ya consolidado, mira al pasado con nostalgia y felicidad: “Viví bastante intensamente el camino, entonces tengo muchos recuerdos. No podría decir que pasó rápido, porque tengo mucho en mi memoria”.

“Nunca imaginé estar celebrando 25 años con la música y seguir vigente, seguir sacando canciones, seguir sacando discos. Es como un sueño hecho realidad, o mucho más que un sueño”, comentó.

Recordando que comenzó a estudiar piano a los 5 años, el cantautor remarcó que “siempre fui consciente de que yo quería el camino de la música”, descartando tomar algún rumbo diferente a pesar de experimentarlos.

“En la televisión, cuando entré, era como un puente hacia mi música (...) después, curioso que la música me llevó de vuelta a hacer varias temporadas de La Voz -The Voice-, hacer programas de música“, detalló.

Teniendo en cuenta su paso por televisión, específicamente por programas de concurso de talentos, el trasandino destacó la posibilidad de “volcar lo que pueda de mi experiencia, lo que pueda transmitir de mi camino, decir consejos tanto musicales como vocales, de cómo pisar el escenario o lo que pueda”.

En cuanto a la forma de construir su carrera, con letras icónicas en el romanticismo y canciones que expresan sentimientos abiertamente, Axel Patricio Fernando Witteveen (nombre real) remarcó la importancia de transmitir emociones.

“Todo lo que me ha pasado en la vida lo pude transformar en arte: lo más lindo, lo más feo, el nacimiento de mis hijos, los amores, los desamores, y es una manera de hacer catarsis. El artista tiene esa fortuna”, reflexionó.

“Pero también te expone. Me hace siempre estar con la guardia baja. Contarles mi historia, mi música, es que todos saben dónde me duele, cuál es mi herida, cuál es mi debilidad. Pero fue el camino que me salió naturalmente”, complementó.

Asimismo, aseguró que es algo que “seguiré haciendo” incluso “cada vez más”, apelando a sus nuevos y futuros trabajos, mencionando que con el paso del tiempo uno “se anima a mostrar más su lado vulnerable”.

Bajo este escenario, y a modo de análisis de toda su carrera en diferentes etapas, hizo hincapié en que sus canciones son “aptas para todo público” y atemporales. Esto, debido a las historias que cuenta.

Celebración en Chile

Ahora, en el marco de la celebración de sus 25 años de carrera, Axel tiene agendado un show único en Chile, para reencontrarse con su público en nuestro país.

La cita es el próximo viernes 4 de abril a las 21:00 horas en Gran Arena Monticello, ubicado en Panamericana Sur, kilómetro 57, en San Francisco de Mostazal, VI Región.

Aún quedan entradas disponibles, las cuales puedes adquirir AQUÍ.