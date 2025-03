Acusan negligencia en el Hospital de Puerto Aysén: bebe de casi 2 años fue mal diagnosticado de gastroenteritis

Santiago de Chile

Un niño de 1 año y 9 meses en Aysén fue diagnosticado erróneamente con gastroenteritis en el Hospital de Puerto Aysén, pese a presentar síntomas graves como fiebre alta e hinchazón.

La madre del menor, Carmen Belmar, denunció que el médico solo le recetó paracetamol y metamizol, sin evaluar la gravedad del cuadro. Tres días después, al no observar mejoría, Carmen volvió al hospital, donde le recomendaron esperar hasta el día siguiente.

Ante la falta de respuesta, la madre decidió trasladar a su hijo al Hospital Regional de Coyhaique, donde se identificó shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki .

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Sótero del Río en Santiago, donde estuvo 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Reacción de la madre y autoridades

El caso está siendo investigado y el hospital se encuentra bajo auditoría. Carmen Gloria Monsalve, Seremi de Salud de Aysén, explicó que “el Servicio de Salud ha informado que se está llevando a cabo una auditoría de este proceso asistencial" y que “evidentemente existen las herramientas para actuar de manera oportuna si se identifica alguna responsabilidad”.

Monsalve también destacó que la prioridad es “tener la información correcta para poder actuar de manera efectiva y aplicar las herramientas correspondientes”.

Carmen Belmar, en una entrevista con Radio ADN, relató cómo el médico de Puerto Aysén minimizó los síntomas de su hijo. “En ese momento, mi bebé tenía los párpados hinchados, los labios, y una reacción alérgica en todo el cuerpo. El doctor, para peor, me preguntó de forma sarcástica: ‘¿Y para qué lo trajiste?’”, comenta asombrada.

Y explica que: “Yo le respondí: ‘¿Cómo me pregunta eso? Si usted está viendo que mi bebé no está bien’. Y él me dijo: ‘No, pero es que estos síntomas son parte de la gastroenteritis, tienes que esperar a que esto pase por sí solo’“.

Esto hizo Hospital de Puerto Aysén

Tras la denuncia, el director del hospital contactó a la familia y les ofreció apoyo para los gastos de transporte. Sin embargo, Carmen Belmar se enteró posteriormente que no se reembolsarían los costos de movilización, ya que usaron Uber para el traslado en Santiago.

El informe médico del Hospital Sótero del Río detalló que el niño ha superado el síndrome de deprivación y la enfermedad de Kawasaki, pero continuará con tratamiento y controles médicos.

El Hospital de Puerto Aysén sigue bajo auditoría, y se espera que la investigación determine si hubo negligencia y qué medidas se tomarán contra los responsables.