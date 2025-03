“Mis jugadores favoritos son Neymar y Dembélé; no sé si juego como ellos, pero tengo que mejorar”

Colo Colo obtuvo este domingo una ajustada victoria por 1-0 sobre Unión San Felipe por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile 2025, en un partido que quedó marcado por el debut del futbolista haitiano de 19 años, Manley Clerveaux.

El delantero alcanzó a jugar casi 15 minutos en el triunfo del equipo de Jorge Almirón. Pese al poco tiempo, pudo mostrar sus primeros destellos en ataque e incluso generó una clara ocasión de peligro, que por poco no terminó en gol del “Cacique”.

“Es mi primera citación y debut. Me siento muy orgulloso, no sé si llorar o estar feliz. Le metí la bicicleta y le pegué, no salió, pero creo que para la próxima sí o sí”, dijo Clerveaux a TNT Sports tras el pitazo final en el Estadio Nicolás Chahuán.

El joven futbolista también confesó quienes son sus referentes en el mundo del fútbol y eligió a Ousmane Dembélé, extremo del PSG y de la selección de Francia, aunque también nombró al astro brasileño Neymar.

“Mis jugadores favoritos son Neymar y Dembélé, pero más Dembélé. No sé si juego como ellos, pero tengo que mejorar”, agregó, apuntando a llegar al nivel de ambos jugadores tras su estreno con la camiseta de Colo Colo.