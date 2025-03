ME-O abre la puerta a su quinta candidatura presidencial “si hay primarias amplias del cambio”

Marco Enríquez-Ominami (Ind.), quien ya ha postulado cuatro veces a la presidencia desde el año 2009, dejó abierta la posibilidad de una nueva candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre próximo, aunque puso como condición participar de unas primarias “muy amplias, sin sectarismos y que representen un cambio real”.

El exdiputado aseguró que estaría dispuesto a participar solo en el caso de que se realicen primarias desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, pasando por independientes y movimientos sociales.

“Si existen primarias del cambio y no de la continuidad, de la centro izquierda y que sean amplias, me encantaría inscribirme”, afirmó el fundador del Grupo de Puebla, señalando además que todas las encuestas indican que el país actualmente no está dispuesto a reelegir figuras del gobierno actual.

Enríquez-Ominami rechazó además la propuesta de la Democracia Cristiana sobre realizar dos primarias dentro del oficialismo, insistiendo en que se debe competir en una sola instancia para construir una plataforma que dé respuesta a la ciudadanía.

Asimismo, realizó críticas al actual gobierno encabezado por Gabriel Boric. “Es un gobierno infinitamente mejor intencionado que el de Sebastián Piñera, pero abandonó las grandes banderas por las cuales llegó al poder, como el fin de las AFP, el fin de las isapres, nueva Constitución, reforma tributaria, mejorar la educación pública y reducir las listas de espera”, aseveró en entrevista con Radio Biobóo.

No obstante, destacó que al gobierno aún le queda un 25% del período, tiempo suficiente para impulsar reformas importantes en materias como educación pública y salud, señalando que aún existe espacio para mejorar la gestión.