Durante este miércoles, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, conversó con ADN Hoy y abordó la serie de filtraciones en causas judiciales de alto perfil, como las que involucran a Manuel Monsalve, Luis Hermosilla, Karol Cariola e Irací Hassler.

“La información que no es relevante penalmente no debería ser pública. Todas las personas tienen derecho a la intimidad y, por tanto, si algo no es relevante penalmente, no tiene por qué hacerse público. Y ese principio se ha pasado a llevar en alguna medida con la serie de filtraciones en múltiples casos”.

Consultado sobre el origen de estas filtraciones, Elizalde afirmó que “hay investigaciones en curso. No hay que anticipar conclusiones mientras no se tenga a la vista lo que indique esa investigación. Cuando la fiscalía apunta al tema estructural, no está defendiendo la responsabilidad que le cabe en esa filtración, sino que apunta incluso a las alternativas y propuestas que le han enviado al propio gobierno”.

En esa línea, destacó la necesidad de medidas adicionales para resguardar la información y aseguró que “el propio fiscal nacional ha incluido resguardos adicionales hace un par de meses y, obviamente, lo que corresponde es que estos se cumplan”.

“Ninguna autoridad puede estar exenta de la crítica”

En relación con las filtraciones que han afectado a Karol Cariola y otros casos en investigación, Elizalde sostuvo que “muchas veces en Chile tenemos discusiones en donde la coyuntura nos impide ver los desafíos que tenemos, más bien de carácter estructural, que son los relevantes. Todas las autoridades, obviamente, están sujetas al escrutinio público. En Chile existe libertad de expresión y, bueno, los parlamentarios dan a conocer sus puntos de vista”.

Finalmente, recalcó que “ninguna autoridad puede estar exenta de la crítica. Pero lo relevante es que tengamos un diagnóstico adecuado para ver qué medidas adicionales se deben adoptar para resguardar debidamente el principio que señalé y, en caso de que alguien no haya cumplido la ley y eventualmente haya cometido algún delito, que este se sancione como corresponde”.

“Si hay alguna filtración que es el resultado de la comisión de un delito, lo que corresponde es que se sancione, sea quien sea. No me parece constructivo anticipar conclusiones respecto de investigaciones que están en curso”, concluyó.

Responsabilidad de filtraciones

El ministro también se refirió a la responsabilidad de los funcionarios y afirmó que “a mí no me gusta que los funcionarios públicos, por un lado, evadamos nuestra propia responsabilidad y tampoco creo que sea bueno, respecto a los casos específicos, sacar conclusiones anticipadas”.

Enfatizó, además, que “todos los funcionarios públicos que han participado en la obtención y administración de esta información deben cumplir con la ley. Ese es el primer punto. Y, en segundo lugar, si hay que adoptar resguardos adicionales, obviamente estamos estudiando distintas propuestas al respecto, para que el principio rector, que es el que se ha señalado, esté debidamente consagrado”.