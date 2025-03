En las últimas horas, se viralizó un video que muestra a una mujer denunciado a un hombre que supuestamente estaba grabando a una menor de edad bajo la falda en la comuna de Chiguayante, región del Biobío.

El hecho ocurrió durante la jornada de este martes al interior de una micro. En las imágenes se puede ver que la joven le quita el teléfono al sujeto, mientras le dice: “¿Por qué te aprovechas de una niña?“ .

Esto ocurrió hoy Chiguayante. Está valiente mujer encaró a un degenerado que iba grabando a una niña por debajo de su falda en un bus del transporte público. Le quitó el teléfono y luego fue llevado a la comisaría. Carabineros lo dejo detenido ya que le encontraron más videos con… pic.twitter.com/hkBIvRJwTD — Carlos. (@PaisEsponja) March 12, 2025

“No te voy a pasar el celular, y a la comisaría me vas a acompañar”, añade la mujer. En el recinto policial, el hombre fue dejado en libertad porque no había pruebas suficientes.

”Me están haciendo un daño tremendo"

Lo anterior fue confirmado por el mismo hombre, quien a través de un video detalló su versión: “Me acusaron de que yo estaba grabando a una niña y eso es totalmente falso ”.

“Los carabineros me revisaron el celular, el fiscal dio la orden de que me dejaran en libertad porque no había pruebas suficientes para ser detenido”, añadió.

También señaló que realizó “una denuncia por agresión y difamación por cosas que están diciendo en redes sociales que no son verdad“. Finalmente, expresó que ”me están haciendo un daño tremendo".