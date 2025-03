¡Reventó a Viña y a Chile! George Harris reapareció tratando de “depresivos” a los chilenos y ninguneando al Festival

No se aburre. George Harris otra vez lanzó sus dardos contra Chile y el Festival de Viña, luego de que el Monstruo lo pifiara en la pasada edición del certamen.

Es que el venezolano insistió en una supuesta xenofobia, sin entender aún que el público festivalero no lo habría aplaudido mayoritariamente porque encontró su rutina fome.

Y, como evidentemente todavía no comprende aquello, es que nuevamente disparó contra los chilenos y la organización del evento.

Por ejemplo, en su última presentación compartida en Youtube, manifestó que “yo no tenía ni remota idea de esa vaina que estaba toda montada, una vaina xenofóbica, que odian a los venezolanos, tienen cuatro meses conmigo en pantalla de TV diciendo ´¿por qué invitaron a un venezolano?´, algo patético, una cosa violenta. No me lo esperaba”.

Y que “el chileno no sabe que nosotros tenemos el cuero crecido, porque nosotros emigramos, no vivimos en nuestro propio país. A mí no me insultan que me digan veneco. Somos unos venecos, ¿cuál es el pedo? Los medios chilenos han agarrado esa imagen y han hecho lo que me han dado la gana".

Posteriormente, acusó que “la gente del sur es muy depresiva, nosotros siempre con un merengue, porque nosotros la tristeza la pasamos de manera diferente”, y que los chilenos se la pasaban en “terapia”.

