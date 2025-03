Mamá de Maite Orsini habría llamado a Jorge Valdivia para encararlo: “Lo repu...”

Es un cahuín que contaron en el canal Tevex. Uno donde revelaron que la mamá de Maite Orsini habría encarado con todo a Jorge Valdivia.

Resulta que el espacio manifestaron que Maite Pascal, reconocida actriz de teleseries como Sucupira, no aguantó más y llamó al Mago para decirle unas cuantas verdades.

Esto tras la polémica relación que mantuvo el futbolista con la diputada, que generó un sinfín de controversias tanto para él como para ella.

El llamado a Jorge Valdivia

Así, uno de los panelistas de No es lo Mismo aseguró que Pascal “Llamó con rabia, amenazando a Jorge, diciendo ‘deja de hablar, ¿hasta cuándo?’”.

Y agregó que “digámoslo en ese contexto, lo reputeó”, dejando en shock al resto de sus compañeros.

Junto a esto, también indicaron que la actriz le habría dicho al exfutbolista “que no hable más de su hija, que deje de inventar cosas, que asuma”.

“Un llamado muy extraño, que Jorge no lo entendía, porque el llamado no fue muy cordial. Fue en un tono muy amenazante, por lo que me cuentan”, cerró.