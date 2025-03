Alcalde Desbordes y paro de profesores en Santiago: “No tengo obligación legal, pero les ofrecimos pagar ese bono”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, endureció su postura frente al paro indefinido de profesores en la comuna, insistiendo en que el municipio no tiene la obligación legal de pagar los bonos que los docentes exigen. Mientras el conflicto se mantiene, más de 25 mil estudiantes siguen sin clases.

El jefe comunal afirmó que la deuda heredada de administraciones anteriores asciende a más de 6.800 millones de pesos, cifra que la municipalidad no puede costear sin afectar otras áreas.

“Se les ha ofrecido mantenerles el bono tal como estaba, no lo estamos disminuyendo, les vamos a pagar el bono, haciendo un esfuerzo enorme. Reconozcamos el esfuerzo que se está haciendo, no es una obligación legal nuestra, eso es falso", expresó.

El gremio docente exige el pago de beneficios contemplados en el artículo 47 del Estatuto Docente, como el Bono de Invierno y el Bono de Vacaciones, los cuales, según denuncian, no han sido entregados en su totalidad.

En esa línea, el alcalde Desbordes indicó que “el convenio ya venció, no se renovó, no se hizo en la gestión anterior, pudiendo haberse hecho, y por lo tanto, no tengo ninguna obligación legal, pero les ofrecimos pagar ese bono y, por lo tanto, yo ahora lo único les pido a los profesores, vuelvan a clases, porque los alumnos se van a fugar en masa y van a terminar de matar la educación pública".

Desde el Gobierno, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, llamó a la municipalidad a hacer un “último esfuerzo” para resolver el conflicto, recordando que en 2026 la educación municipal pasará a ser administrada por el nuevo Servicio Local de Educación Pública de Santiago Centro, lo que aliviaría las finanzas comunales.

Mientras tanto, los profesores mantienen su postura y critican la gestión de Desbordes. “Este paro no es un capricho, es la única forma de hacer valer nuestros derechos. Nos quitaron parte de nuestros sueldos y beneficios comprometidos”, señalaron desde el gremio.

El paro sigue sin solución, afectando a 39 colegios y dejando en incertidumbre el inicio del año escolar para miles de estudiantes.