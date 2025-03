El pasado viernes por la noche, iniciando la jornada tres del Campeonato Nacional 2025, Deportes Limache cayó ante Coquimbo Unido, duelo donde estuvo presente Alfonso Parot.

El ex lateral de la Universidad Católica analizó el duelo ante los ‘piratas’, pero además comentó lo que han sido sus primeras semanas defendiendo la camiseta de los ‘tomateros’.

“Estoy muy contento acá, muy agradecido del club. Dije que no iba a seguir, me llamaron, me convencieron al tiro con el proyecto y todo lo deportivo que me ofrecieron”, dijo en conversación con TNT Sports.

Pero evidentemente su tema mayor fue la salida de la UC: “fue un golpe muy duro, no me lo esperaba. En toda negociación hay dos partes y si una dice que ya está, a la otra se le informa”, sostuvo.

“Por eso me tomó de sorpresa. No sé cuánto tiempo estuve negociando solo. Pero ya está, ya pasó. El dolor sigue y estará toda la vida”, cerró Alfonso Parot.