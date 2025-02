¿Qué edad tiene Carlos Vives y cuántas veces ha estado en el Festival de Viña del Mar?

Tras las últimas problemáticas a nivel nacional y la reprogramación de una de las noches del Festival de Viña del Mar 2025, este miércoles 26 de febrero la jornada iniciará con el esperado regreso de Carlos Vives.

El cantautor colombiano, conocido por sus éxitos “Cuando nos volvamos a encontrar”, “La bicicleta” y “Volví a nacer” se presentó por última vez en la Quinta Vergara en 2018. En esta nueva visita al país promete volver al escenario con un repertorio lleno de nuevos éxitos y clásicos inolvidables.

El martes, en la conferencia de prensa previa a su show, el artista expresó su entusiasmo por regresar al icónico festival. “Volver a Viña lo hace sentir a uno joven, porque cuando estamos jóvenes siempre queremos estar en Viña. Me siento privilegiado y pensando qué me voy a inventar para que el monstruo no me coma a mí“, declaró el artista.

Durante el evento, también fue reconocido por superar los 800 millones de reproducciones en streaming en Chile.

¿Cuántas veces se ha presentado en el Festival de Viña?

Con 63 años, y posterior a ser elegido como la persona del año 2024 en los Latin Grammy, Carlos Vives ya ha sido parte del Festival de Viña en cuatro ocasiones anteriores.

Su primera vez en el evento fue en 1996, regresó en 1998, luego en 2014 y más tarde en 2018. Su presentación en Viña 2025 marcará su quinta vez en el prestigioso escenario de la Quinta Vergara.

Con 16.1 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 750 millones de reproducciones en su éxito La Bicicleta, en colaboración con Shakira, el artista espera sorprender una vez más a su público chileno en esta nueva presentación.

Artista que se presentaran durante la noche del miércoles en el Festival de Viña 2025

Esta noche se presentarán: