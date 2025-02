Universidad Católica comenzó de forma irregular esta temporada 2025: para ser exactos, en los 5 partidos entre Campeonato Nacional y Copa Chile, suman 2 victorias, 1 empate, y 2 derrotas.

Este complejo escenario ha causado que los hincha de cruzados pierdan la paciencia con el entrenador Tiago Nunes, incluso, una gran cantidad de aficionados han pedido la destitución del brasileño.

Sobre si existe alguna posibilidad de destituir al DT en el caso de que no pueda superar la llave de Copa Sudamericana ante Palestino, José María Buljubasich, Gerente Deportivo de Cruzados, fue tajante. “Esa pregunta siempre la considero mala, porque si uno no responde,deja abierta un montón de cosas: si digo que sí, que si perdemos el técnico se va, dicen que lo amenazo, si digo que se ratifica, lo mismo. Cualquier cosa que uno responde es un problema”

“A mí no se me cruzó nunca por la cabeza, y no lo hemos hablado porque no está arriba de la mesa. No se ha evaluado eso, porque consideramos que está haciendo un buen trabajo, tenemos un plantel competitivo, tenemos un partido muy importante por delante, y creemos que tenemos un buen cuerpo técnico”, continuó.

Además, también hablo del desafío que representa clasificar a la Copa Sudamericana, considerando que no han podido hacerlo en los últimos dos años. “El partido del martes es muy importante, cuando uno no clasifica a la fase de grupo de la copa tiene que pasar por estos procesos. Te podría decir que es uno de los partidos más importantes del año”, cerró José María Buljubasich.