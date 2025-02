“Es distinto jugar en Colo Colo a jugar en otros equipos, la presión es diferente”: Gualberto Jara opina del paso de Cristian Riquelme en Colo Colo

Uno de los temas que más debates causa dentro del fútbol chileno, es la formación de jugadores en divisiones inferiores, la regla del minutaje Sub 21 y las pocas oportunidades a los jugadores de casa.

Acerca de este tema, ADN Deportes conversó en exclusiva con Gualberto Jara, ex DT de Colo Colo y encargado por muchos años de las series menores del “Cacique”.

“La competencia a nivel de cadetes no es la ideal, entonces los chicos no llegan con una buena preparación al primer equipo. Esto lleva a otra etapa de adaptación al primer equipo, y ya luego debutar y mantenerse”, comenzó diciendo el paraguayo.

“Además, es importante la predisposición del técnico, si tiene las puertas abiertas para los jóvenes o de lo contrario, muchas veces también la urgencia los lleva a apostar por jugadores de más experiencia. Todas esas circunstancias afectan a que los jugadores se puedan consolidar”, continuó el ex entrenador de los albos.

Además, fue crítico con la norma Sub 21, señalando que: “esa regla no es la ideal, porque se está recurriendo a ella por obligación. Muchas veces en el primer equipo se necesita un jugador para una posición y no se tiene, por lo que intentan buscarlo afuera, eso es algo que pasa mucho”

Sobre la situación de Cristian Riquelme, jugador que llegó exclusivamente, para sumar en el minutaje, dijo: “es distinto jugar en Colo Colo a jugar en otros equipos, la presión antes, durante y después del partido es diferente. Por eso tampoco la solución en este caso, se debería apostar por jugadores jóvenes de la cantera”.