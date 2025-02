“Amaneció incendiado dentro de su auto”: exasesor de Cathy Barriga revela extraña muerte de testigo clave

Luis Japaz, ex mano derecha de la Cathy Barriga, en conversación con el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, reveló la extraña muerte de uno de los testigos clave en la investigación contra la exalcaldesa de Maipú.

Mientras se desarrollaba la entrevista, se le mencionó a Japaz la filtración de audios que presuntamente lo vincularían a robos falsos en jardines infantiles de la comuna, que habría sido ideado para beneficiar a una empresa de seguridad.

“Una de las personas que está en ese audio murió bajo extrañas circunstancias hace menos de un mes, en un motel donde vivió tres días, y amaneció incendiado dentro de su auto. Saquen sus propias conclusiones", señaló al matinal de TVN.

“Amaneció incendiado dentro de su auto”

Por otra parte, en el matinal de CHV, Contigo en la Mañana, la ex mano derecha de Barriga abordó aún más su inquietud “A mí me amenazaron también, me amenazaron fuertemente. El que tenga miedo a morir, que no se meta en esto”, inició su relato.

“Pero tengo un círculo cercano que quiero mucho (...) a veces siento temor por ellos. Sin ir a la ciencia ficción, esto de la política tiene mucho de mafias (...) quienes podían defenderme y decir que yo no tenía nada que ver enesto, o amanece un día muerto en su auto al lado de la carretera”, continuó.

Ante la pregunta de Julio César Rodríguez sobre a cuál caso se refería, Japaz responde que se trata del caso ligado a jardines infantiles.

“Hay unos audios donde no está mi nombre, no está mi voz, son audios de terceros; y uno de esos terceros muere un poco antes de que comience la formalización”, detalló.

El periodista Sergio Jara complementó la información proporcionada por Japaz, ya que también había investigado sobre este fallecimiento.

“La cabaña se incendia, muere calcinado, solo. Compra almuerzo, eso quiere decir que no estaba planeando suicidarse. Eso fue el año pasado parece”, añadió el comunicador.