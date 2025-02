Desde este domingo 23 de febrero, en el Parque Deportivo Estadio Nacional, comenzará la participación de la selección chilena de hockey césped en la Nations Cup, donde las “Diablas” buscarán refrendar el tercer puesto que lograron en 2024 en Terrassa, España.

“Estamos muy entusiasmadas. Va a ser un torneo muy lindo y muy duro. Tenemos altas expectativas, pero vamos a ir paso a paso. Va a ser un torneo de alto nivel, queremos ir paso a paso cumpliendo pequeños objetivos hasta, ojalá, poder disputar la final”, comentó, en diálogo con ADN TOP KIA, la portera nacional Natalia Salvador.

“Competimos entre los equipos que estamos del 8 al 16 del ranking mundial. Es un torneo muy duro, pero muy entretenido. Estamos entusiasmadas de tener esta competencia de tan alto nivel en Chile”, dijo de cara al estreno, este domingo, ante Japón.

Para ello, las “Diablas” jugarán un amistoso hoy martes ante Irlanda, que se suma al que perdieron 2-1 con Bélgica en Viña del Mar. “Fue un partido bastante parejo para ser contra las terceras del mundo. Estamos ajustando detalles para los partidos que se vienen, el balance de este amistoso que sacamos es muy positivo (...) Estamos trabajando mucho las jugadas fijas, la parte táctica”, recalcó Natalia Salvador, confiada en lo que pueden mostrar en la Nations Cup.

“La fortaleza que tenemos como equipo es todo el tiempo que llevamos trabajando juntas. Somos un equipo muy experimentado, con muchos partidos internacionales frente a otros conjuntos que tienen jugadoras más jóvenes”, aseguró.

La experiencia de Natalia Salvador

En la charla con ADN TOP KIA, la portera no eludió lo simbólico de jugar la Nations Cup en la cancha que lleva el nombre de Claudia Schüler, histórica portera nacional y que falleció en 2023 producto de un cáncer.

“Es muy lindo. Es una presión linda, me gusta. Al final es un orgullo y una responsabilidad defender a las Diablas y el puesto de Claudia. Ella me enseñó muchísimo desde que comencé en las Diablas, gran parte de lo que soy como arquera es gracias a ella también. Es una linda responsabilidad”, recalcó la jugadora de 31 años, que tuvo una particular experiencia jugando por el Soorma de India.

“El torneo duró un mes, justo antes de la Nations Cup. Fue una linda experiencia, con jugadores de muy alto nivel. Allá el hockey es un deporte muy popular, está uno de los estadios más grandes del mundo para la disciplina y son muy fanáticos. Lo más lindo fue competir con los estadios llenos. Ahora tengo que volver a España”, concluyó Natalia Salvador.