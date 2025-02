Muere recordado actor de “iCarly” y “Todo En Todas Partes al Mismo Tiempo”: luchaba contra el cáncer

En las últimas horas el mundo del cine y la televisión recibió un triste noticia luego de que confirmara la muerte de un actor con una extensa trayectoria en los sets de grabación.

“Con gran pesar les informamos del fallecimiento de nuestro querido cliente y actor, Biff Wiff”, se lee en una publicación de Instagram hecha por la agencia Entertainment Lab.

Se trata de un rostro ampliamente conocido por sus papeles de estrella invitada en ficciones como ¿Por qué no te vas?... Con Tim Robinson (Netflix), iCarley, It’s Always Sunny in Philadelphia o en la cinta ganadora del Oscar Todo En Todas Partes al Mismo Tiempo.

“Biff era una persona increíble por dentro y por fuera, y todos podían sentir su energía amorosa. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento“, se lee en el comunicado.

Si bien no se detallaron las causas de la muerte, durante el último tiempo se dio a conocer que luchaba contra el cáncer. De hecho, incluso se impulsó una campaña en GoFundMe con el fin de recaudar fondos para el tratamiento.

"Toda esta generosidad ha ayudado mucho a Biff con sus facturas médicas, pero, lo que es más importante, le llena de vida recibir este apoyo“, plantearon en una de las últimas actualizaciones sobre su estado de salud en la plataforma de mecenas.

Dentro de sus múltiples créditos, que lo mantuvieron activo hasta el año pasado, también aparecen Brooklyn 99, Grace and Frankie y Jury Duty, el atípico reality show que simula un juicio.