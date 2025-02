Millaray Viera reveló por qué salió de la TV: “Vine a contar mi verdad”

Mucho se ha dicho de ella. Por eso, Millaray Viera decidió que, de una buena vez, quería acallar todos los rumores que se han especulado respecto a su persona.

La animadora reapareció en Plan Perfecto de CHV, instante donde hablaron sobre su salida de la TV.

“Vine a contar mi verdad, por qué estoy fuera de la televisión, no lo he dicho en ninguna parte”, fue lo primero que dijo apenas la presentaron en el panel.

Y agregó que “es algo delicado. Se ha especulado mucho en redes sociales, portales, etc.”.

La verdad de Millaray Viera

Así, la conductora indicó que “he tenido varias conversaciones y se han caído por distintas cosas, no por lo que ha dicho la prensa. De repente por horario, me ofrecieron estar en vivo, sábado y domingo, y ese momento era para estar con mis niñas”.

La figura manifestó que “siempre hay una puerta abierta, ¿quién sabe? He pasado por momentos, al principio si eché de menos la TV, pero cuando te encuentras con lo normal te das cuenta de que no pasa nada”.

“La mayor cantidad de veces he estado en conversaciones que se han caído por cosas que no son económicas”, añadió, señalando que “en cuanto a las lucas, no soy cara, estoy bastante bajo del mercado. No aspiro a tener un sueldo de primera línea, porque siento que todavía me faltan muchas cosas, pero finalmente cada uno se pone el valor que uno estime conveniente. No ha sido el motivo por el que no he vuelto a la televisión".

De esta forma, Millaray Viera dejó claro qué pasaba con ella y la pantalla chica, a la cual, hasta ahora, no tiene planes de volver.