Santiago

En la previa a la final en la que Colo Colo venció a la U por el Campeonato Nacional Femenino 2024, uno que conoce de cerca la realidad de las divisiones inferiores a este nivel es Carlos Muñoz, quien tiene a su hija, Catalina en la sub 16 del “Cacique”.

Junto a ella, llegó a La Florida para ser testigo del partido. “Es importante el fútbol femenino, cada vez está creciendo y la gente se está acercando más a los estadios”, comentó en diálogo con ADN Deportes, donde aprovechó de valorar la gran temporada de uno al que cuidó en sus comienzos, cuando compartieron camarin en Santiago Wanderers: Lucas Cepeda.

“Me pone muy contento por él, es un chico que conozco hace muchos años, he visto su crecimiento, cada paso que ha dado. Me emociona, me alegra, puede lograr lo que él se proponga”, planteó Carlos Muñoz, preocupado de seguir asesorando a la hoy figura de Colo Colo.

“Tiene todas las condiciones, trato de estar cerca para que se enfoque en lo que debe hacer, que sus capacidades las saque a flote y ojalá pueda consolidarse a nivel selección, disfrutar su talento por muchos años más”, dijo el artillero de 35 años, que reconoció la incertidumbre en torno a su futuro deportivo en 2025.

“Terminé contrato con Santiago Wanderers, soy jugador libre. Estoy esperando, el mercado ha estado bastante lento, pero con calma, tranquilidad, tratando de sacarme la amargura de cómo terminó el año en Wanderers. Hay algunas posibilidades, pero quiero tomarlo con calma para ver la mejor opción”, concluyó Carlos Muñoz en ADN Deportes.